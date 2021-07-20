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Зак Снайдер показал постер приквела «Армии мертвецов»

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:42
Общество
Зак Снайдер показал постер приквела «Армии мертвецов»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 20 июля. Американский режиссер, сценарист и продюсер Зак Снайдер показал постер фильма «Армия воров», который является приквелом ленты «Армия мертвецов».

Кинематографист опубликовал постер в своем Twitter-аккаунте. Снайдер напомнил, что главным героем приквела станет взломщик Людвиг Дитер.

«Дитер вернулся с еще большим количество сейфов и меньшим числом зомби», — написал режиссер.

Фильм Снайдера «Армия мертвецов», основанный на сюжете сочиненной сценаристом истории, вышел на Netflix в мае. В ленте команду наемников отправляют в хранилище с целью вытащить оттуда 200 миллионов долларов, при этом город наводнен зомби, а с воздуха вот-вот должны сбросить ядерную бомбу.

В «Армии воров» Зак Снайдер выступил как продюсер. Режиссером приквела стал Маттиас Швайгхефер, который также сыграл главную роль. Снайдер ранее показал кадры «Армии воров».

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режиссер снайдер Армия мертвецов армия воров
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