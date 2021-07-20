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Большая часть деталей для беспилотников компании «Эникс» производится в России
Армия
Большая часть деталей для беспилотников компании «Эникс» производится в России
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Малькова

Большая часть деталей для беспилотных летательных аппаратов, производимых в Татарстане на базе предприятия «Эникс», сделаны в России. Об этом ФАН заявил ведущий инженер производителя Сергей Новиков.

Представитель компании добавил, что в настоящее время сфера БПЛА развивается в России. Новиков отметил, что прогресс выражается в увеличении полезной нагрузки, а в аппаратах разведывательного назначения обеспечивается более высокое качество изображения и видео, а также высокая дальность полета.

«Сегодня в салоне мы представляем такие модели, как «Элерон-5», «Элерон-7», БПЛА Т16 и воздушные мишени Эникс Е08, Эникс Е17, — рассказал эксперт. — Они постоянно проходят модернизацию и доработку— мы всегда совершенствуем свои технологии. Например, в наших воздушных платформах мы переходим на турбореактивные двигатели. Это увеличивает скорость полета и его продолжительность».

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — аэрокосмическая выставка, проводящаяся с периодичностью раз в два года в городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Цель проведения МАКС — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС является важным отраслевым мероприятием, крупнейшей выставкой авиатехники в Восточной Европе. Значительное место в программе МАКС занимают научные конференции и симпозиумы, проводимые под эгидой государственного научного центра России — ЦАГИ.

Ранее казахская участница МАКС-2021 поразилась полету нового самолета МС-21.

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бпла татарстан сергей новиков
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