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Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов
Общество
Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 20 июля. Мошенники не стоят на месте. Каждый раз, когда улучшается и модернизируется система безопасности или появляются новые функции в тех или иных сферах, связанных с деньгами, они подобно вирусу мутируют и придумывают свои пути обхода или порой просто откровенно наглые способы обмана, пишет Iguides.

На этот раз жертвами мошенников стали адвокаты и юристы, номера которых находятся в открытом доступе. Мошенники совершают обзвон служителей Фемиды и во время разговора выбирают один из двух вариантов сценария развития событий.

В первом случае звонящий сообщает, что задержан полицейскими, а контакты для обращения дал его приятель. Он подробно рассказывает где находится и за что задержан. После того, как адвокат верит в легенду и начинает думать о том, как вскоре сможет заработать на оступившемся или незаконно задержанном клиенте, мошенник просит перевести на его карту деньги на покупку еды, воды и сигарет. После получения денег, как это обычно и бывает, мошенник перестает выходить на связь. 

Вторая схема немного сложнее. Здесь в импровизированный спектакль добавляется еще один актер — якобы сотрудник МВД. Полицейский предлагает адвокату выступить посредником и заплатить залог за задержанного, а позднее обещают переквалифицировать его уголовные обвинения в административное дело. Сам задержанный тут же клянется, что вернет адвокату деньги и оплатит его услуги, как только окажется на воле. Дальше можно не рассказывать: как только преступник получает деньги, звонки прекращаются.

На первый взгляд кажется, что никто (а уж тем более — подкованные юристы) не станет переводить средства мошенникам. Но телефонные мошенники настолько опытны и умеют убеждать, что отлично работают с возражениями.

Когда юристы приезжают в полицейский участок и понимают, что никакого клиента не существует, сотрудники правоохранительных органов объясняют, что они стали жертвой мошенников, и тут же на месте предлагают написать заявление. Интересно, каких адвокатов наймут эти мошенники, когда до них доберутся? 

Ранее сообщалось, как мошенники нашли способ обмануть людей в пандемию. 

 

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