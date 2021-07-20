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Российским спортсменам рекомендовали следовать особой диете на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:50
Олимпиада-2020 в Токио
Российским спортсменам рекомендовали следовать особой диете на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

, 20 июля. Врач Илья Мелехин рекомендует российским спортсменом отказаться от традиционной японской кухни. Главное правило для олимпийцев на соревнованиях — не вводить новых продуктов.

Специалист по спортивной медицине Илья Мелехин объяснил, что для каждого вида спорта существует своя диета. Однако на Олимпиаде в Токио есть общее для всех правило — придерживаться привычного рациона. По словам врача, на соревнованиях лучше не экспериментировать с меню. Мелехин объяснил, что даже если пища будет качественной и свежей, она может негативно сказаться на спортсмене в период выступлений.

«Не рекомендую нашим спортсменам пробовать национальную японскую кухню. Тем более она там специфическая, не всегда подходит нашим спортсменам», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Российские команды еще 15-20 лет назад брали на соревнования собственных поваров и диетологов. Как рассказал врач, для россиян готовили отдельное меню с учетом потребностей их организма. Сейчас же сборную сопровождают только диетологи — питаться спортсменам приходится в общей столовой. Илья Мелехин посоветовал олимпийцам быть осторожнее в этот период и не вводить новых продуктов в рацион.

Олимпиада начнется уже 23 июля, поэтому спортивные эксперты вовсю делают свои прогнозы. Так, аналитики американской компании Gracenote считают, что сборная России завоюет 68 медалей на предстоящих соревнованиях в Токио.

 

 

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спорт токио олимпиада диеты
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