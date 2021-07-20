«Выход на новый уровень»: эксперт оценил договор по инфобезопасности между Россией и Никарагуа

Москва, 20 июля. Россия и Никарагуа подписали межправительственное соглашение по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Документ был принят после переговоров между главой МИД Сергеем Лавровым и его коллегой из центральноамериканской страны Денисом Монкадой Колиндресом. Соглашение было подписано в значимый день для Никарагуа — 19 июля отмечают победу Сандинистской революции, в результате которой был свергнута проамериканская диктатура.

????????✍️???????? 19 июля в Москве С.В.#Лавров и Министр иностранных дел #Никарагуа Д.Монкада подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.



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Соглашение подразумевает налаживание прямого диалога между силовыми службами обеих стран и проведение консультаций по инфобезопасности.

«Данный документ свидетельствует о незыблемости стратегического партнерства России и Никарагуа, близости подходов наших стран к обеспечению МИБ. Он подчеркивает стремление наращивать двустороннее взаимодействие и координировать позиции по одному из ключевых элементов системы международной и национальной безопасности», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Global Look Press / Str / dpa

По мнению заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Бориса Мартынова, подобное соглашение между Россией и Никарагуа отнюдь не формально и означает выход на новый уровень.

«У нас с Никарагуа уже были достаточно серьезные наработки в плане сотрудничества в области безопасности. Информационная безопасность перетекает на передний план потому, что в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью информационные моменты имеют большое значение. К тому же мы находимся все в одной лодке. Наши соседи, такие как Китай и Белоруссия, испытывают на себе серьезный информационный прессинг. Идет информационная война, а на войне нужно занимать свои стороны и отстаивать свои принципы», — отмечает эксперт.

По словам латиноамериканиста, Россия и Никарагуа находятся в статусе «естественных союзников», потому что принципы развития стран схожи.

«Нужно понимать, что Никарагуа маленькая страна, которая не имеет такого влияния, как Россия. У нас общее видение того, как должны развиваться международные отношения. Латиноамериканским странам нужно отдать должное: они далеко не едины, но при этом выступают за многополярный мир и международное право. И у нас с Никарагуа нет расхождений в плане обеспечения мироустройства — все строится на основе международного права, а не каких-то произвольных правилах, которые придумывает неизвестно кто, неизвестно где», — рассказал специалист.

Федеральное агентство новостей /

Касательно того, может ли подобный шаг быть реакцией на последние события на Кубе, Мартынов считает, что не стоит удивляться и нужно уметь этому противодействовать, в том числе и в информационной сфере.