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Приставы разыскивают отправленного в отставку начальника МВД Ставрополья из-за долгов
Происшествия
Приставы разыскивают отправленного в отставку начальника МВД Ставрополья из-за долгов
fssprus.ru  /  Пресс-служба ФССП России по Вологодской области

Ставрополь, 20 июля. Экс-начальник МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин задолжал более 3,5 тыс. рублей за коммунальные услуги. Его разыскивают приставы.

Щеткин был отправлен в отставку по указанию министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после скандала с начальником ГИБДД по Ставрополью Алексеем Сафоновым. Правоохранитель был задержан во вторник по подозрению в многомиллионной взятке.

С 2011 по 2018 год Щеткин работал в Магаданской области, а затем занял должность начальника управления МВД по Пензенской области. Главой управления МВД России по Ставропольскому краю он был назначен 18 марта 2021 года.

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