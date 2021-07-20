Приставы разыскивают отправленного в отставку начальника МВД Ставрополья из-за долгов

Ставрополь, 20 июля. Экс-начальник МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин задолжал более 3,5 тыс. рублей за коммунальные услуги. Его разыскивают приставы.

Щеткин был отправлен в отставку по указанию министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева после скандала с начальником ГИБДД по Ставрополью Алексеем Сафоновым. Правоохранитель был задержан во вторник по подозрению в многомиллионной взятке.

С 2011 по 2018 год Щеткин работал в Магаданской области, а затем занял должность начальника управления МВД по Пензенской области. Главой управления МВД России по Ставропольскому краю он был назначен 18 марта 2021 года.