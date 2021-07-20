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Британцы колко высмеяли «крикетную команду» Лондона для тайных операций против РФ
Армия
Британцы колко высмеяли «крикетную команду» Лондона для тайных операций против РФ
army.mod.uk  /  Crown copyright

Лондон, 20 июля. Лондону стоит беспокоиться о внутренних делах государства, а не планировать тайные операции против России и Китая, заявили жители Великобритании.

Бригадный генерал британских ВС Марк Тоттен ранее заявил о планах военного руководства страны по использованию высококвалифицированных специалистов для проведения секретной операции, направленной на «противодействие России и Китаю». По его словам, у военнослужащих прибавится множество весьма опасных и ответственных обязанностей в рамках подобной деятельности. Журналисты британского издания Daily Express посвятили этой новости статью, которую оживленно прокомментировали читатели, передает «ПолитРоссия».

Граждане Великобритании устроили бурную дискуссию под публикацией, осудив намерения Лондона. По их словам, Россия не должна волновать британское руководство, так как внутри страны до сих пор существует большое количество нерешенных проблем. Они призвали власти использовать спецназ для противодействия не Москве и Пекину, а лицам, переправляющим в государство нелегальных мигрантов.

«Наши спецназовцы должны бороться с контрабандистами, которые переправляют мигрантов-нелегалов через Ла-Манш», — заявил один из британцев.

«Держитесь подальше. Это все не имеет прямого отношения к Великобритании», — поддержал его другой комментатор.

Многие пользователи британского сегмента Сети подчеркнули, что противостояние с Россией и Китаем является лишь амбициями США, которым потакает Великобритания. Они подчеркнули, что Вашингтон устраивает войны в различных регионах мира, а потом просто уходит, оставляя после себя руины. По мнению одного из жителей Британии, у американцев получается проворачивать подобное лишь из-за того, что им помогают их «глупые» союзники, вроде британцев. Читатели также колко высмеяли спецназ, который они прозвали «крикетной командой» Лондона для тайных операций против РФ.

«Команда для крикета?» — иронично высказался житель Великобритании.

Ранее член Общественной палаты РФ Никита Данилюк высказал свое мнение о планах британского руководства использовать спецназ для «тайных заданий» против России. По его словам, подобные намерения Лондона сопровождаются обширной информационной кампанией, ввиду чего можно говорить о том, что власти Великобритании такими заявлениями хотят придать себе вес на международной арене.

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россия великобритания спецназ daily express
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