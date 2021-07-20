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Роспотребнадзор перенес дату проверок предприятий Сахалина на предмет вакцинации
Общество
Роспотребнадзор перенес дату проверок предприятий Сахалина на предмет вакцинации
pixabay.com/PD

Южно-Сахалинск, 20 июля. Проверки организаций Сахалина на предмет обязательной вакцинации сотрудников перенесли на месяц. Рейды Роспотребнадзора начнутся в августе.

Мероприятие будет проводиться с 20 числа последнего летнего месяца. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, к этому моменту 60% работников предприятий должны быть привиты двумя компонентами препарата, рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Галина Ковтонюк в комментарии РИА «Сахалин-Курилы».

«Это мероприятие проверочное. Оно будет проводиться с 20 августа, так как наступает по постановлению второй срок иммунизации», — отметила Ковтонюк.

Работодатели обязаны обеспечить иммунизацию сотрудников к 20 августа. В каком именно формате будут проходить проверки, пока не уточнялось. О постановление санитарного врача по Сахалинской области сообщили 19 июля. Отказавшиеся от вакцинации работники должны перейти на удаленку, говорится в тексте документа.

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в ряде регионов России. Принятие такой меры не исключили и в Санкт-Петербурге, заявили в Роспотребнадзоре.

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роспотребнадзор вакцинация проверка
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