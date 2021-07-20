Французский истребитель Mirage 2000D разбился на севере Мали

Бамако, 20 июля. Эксперты и правоохранители приступили к расследованию авиакатастрофы с французским истребителем Mirage 2000. Военный самолет разбился на севере Мали.

Факт крушения самолета подтвердил французский офицер. По предварительным данным, истребитель мог упасть из-за возникшей технической неисправности. Его обломки уже обнаружены. Пилот и штурман катапультировались, как получили сигнал о неисправности.

В Швеции разбился самолет, на котором летели военнослужащие. С места крушения были госпитализированы два человека.