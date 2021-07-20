Ребенок из Ленинградской области нашел человеческие останки

Санкт-Петербург, 20 июля. Школьник из поселка Нагорный в Ленинградской области во время прогулки нашел два человеческих черепа.

Ученик третьего класса гулял вместе с мамой в Выборгском районе недалеко от озера. Мальчик начал копать яму под землянку, но наткнулся на жуткую находку. Об этом женщина незамедлительно сообщила в полицию.

Приехавшие на место специалисты раскопали верхний слой земли и обнаружили другие части скелетов. Правоохранители забрали останки на экспертизу. По предварительным данным, они могут относиться к периоду Великой Отечественной войны.

В Заполярье были найдены останки 25 советских солдат.