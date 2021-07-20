Рудковская возмутила подписчиков кадрами с сыновьями от Плющенко

Москва, 20 июля. Продюсер и светская львица Яна Рудковская поделилась новым видео с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик с детьми вызвал неоднозначную реакцию фанатов знаменитости.
Бизнесвумен, которая славится любовью к люксовым брендам, опубликовала совместные кадры с сыновьями на своей странице в Instagram. На видео восьмилетний Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, и его брат Арсений позируют у рюкзака Christian Dior, в котором сидит миниатюрная собака.
«Мои два блондинчика и Фифа», — подписала ролик Рудковская.
Многих поклонников продюсера умилили кадры с ее детьми от Плющенко. Однако среди комментаторов нашлось немало людей, которых возмутило видео светской львицы. Подписчикам не понравились очередная демонстрация брендов, а также обувь младшего сына звездной пары.
«Пиарите детей или сумки»;
«Малому на три размера больше лапти натянули. Главное, что Dior — дорого-богато»;
«Что-то сандалии у малого слишком уж не по размеру. Неужели сами не видите когда, надеваете?!»;
«Родили еще одного работника — уже начал. Неудобно пацану, но что делать — надо»;
«Рудковская — понторезка всея Руси», — написали пользователи Instagram.
Несколько дней назад Яна Рудковская поделилась с поклонниками печальной новостью. Продюсер сообщила, что потеряла любимого питомца. Ветеринарам не удалось спасти собаку знаменитости.