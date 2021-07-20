Рудковская возмутила подписчиков кадрами с сыновьями от Плющенко

Москва, 20 июля. Продюсер и светская львица Яна Рудковская поделилась новым видео с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик с детьми вызвал неоднозначную реакцию фанатов знаменитости.

Бизнесвумен, которая славится любовью к люксовым брендам, опубликовала совместные кадры с сыновьями на своей странице в Instagram. На видео восьмилетний Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, и его брат Арсений позируют у рюкзака Christian Dior, в котором сидит миниатюрная собака.

«Мои два блондинчика и Фифа», — подписала ролик Рудковская.

Многих поклонников продюсера умилили кадры с ее детьми от Плющенко. Однако среди комментаторов нашлось немало людей, которых возмутило видео светской львицы. Подписчикам не понравились очередная демонстрация брендов, а также обувь младшего сына звездной пары.

«Пиарите детей или сумки»; «Малому на три размера больше лапти натянули. Главное, что Dior — дорого-богато»; «Что-то сандалии у малого слишком уж не по размеру. Неужели сами не видите когда, надеваете?!»; «Родили еще одного работника — уже начал. Неудобно пацану, но что делать — надо»; «Рудковская — понторезка всея Руси», — написали пользователи Instagram.

Несколько дней назад Яна Рудковская поделилась с поклонниками печальной новостью. Продюсер сообщила, что потеряла любимого питомца. Ветеринарам не удалось спасти собаку знаменитости.