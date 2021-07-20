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Онищенко предложил уголовно наказывать врачей — противников вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:55
Общество
Онищенко предложил уголовно наказывать врачей — противников вакцинации от коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 июля. Призывающих к отказу от вакцинации против коронавируса врачей необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Профессия врача включает в себя около 60 направлений. Из них только иммунологи, эпидемиологи и инфекционисты профессионально разбираются в вопросе вакцинации. Остальные доктора владеют темой только на уровне учебной программы, обратил внимание Онищенко.

Запугивание людей некими последствиями прививок от коронавируса противоречит клятве российского или советского врача. Распространение недостоверной информации нужно наказывать в административном или уголовном порядке, заключил Онищенко в комментарии РИА Новости.

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