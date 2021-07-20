УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве

Москва, 20 июля. Стало известно, когда пройдет первый матч столичного «Спартака» и лиссабонской «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проинформировала, что матч «Спартака» и «Бенфики» пройдет 4 августа. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» начнется в 22:00 по московскому времени.

Второй матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 10 августа. Победитель противостояния российской и португальской команд выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в РПЛ. Победителем турнира стал петербургский «Зенит», который напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба получил кубок лучшего игрока прошедшего сезона РПЛ. Нападающий петербургской команды забил 20 голов.