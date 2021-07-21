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Анатолий Вассерман раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае
Экономика
Анатолий Вассерман раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае
vk.com  /  Онотоле Вассерман

Главная проблема экономики Китая в том, что стране не удается сформировать развитый внутренний рынок, чтобы жители Поднебесной покупали большую часть своих товаров, а не иностранных. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил новость, что за последние несколько месяцев уже 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям почти на 10 миллиардов долларов.

«Кризис в экономике Китая порожден тем, что большая ее часть нацелена на мировой рынок, а он сейчас испытывает серьезные трудности. Их главный источник в том, что значительная часть производства из других стран сосредоточена в Китае. Соответственно, другим странам зачастую элементарно не хватает денег для того, чтобы покупать китайскую продукцию. Это пытаются компенсировать разными бухгалтерскими ухищрениями, но пределы их возможностей ограничены», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что для Пекина такая ситуация не стала неожиданностью. Власти ищут способы избежать подобных кризисов впредь.

«Китай уже давно осознал эту опасность и пытается заменить для себя мировой рынок своим внутренним: развивать собственное хозяйство таким образом, чтобы как можно большую часть своей продукции продавать своим же гражданам», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман раскрыл причины нынешней волны дефолтов в Китае
 / Кирилл Котков

В завершение он рассказал, каких успехов на данный момент удалось добиться Поднебесной в этом направлении.

«К сожалению, на этом пути есть свои сложности. Грубо говоря, при первой попытке развить внутренний рынок надулся очередной пузырь, начали расти цены — это вынудило искать иные методы. Сейчас состояние внутреннего рынка Китая достаточно сложное. Он развивается, но не так быстро, как хотелось бы властям», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН предрек поражение усилившимся в Афганистане боевикам радикального движения «Талибан»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ). По словам эксперта, крах неминуем, потому что экстремисты не учитывают интересы других этнических, религиозных, культурных групп, которые проживают в этой стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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китай вассерман
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