Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН

Официальное вступление Башара Асада в должность президента Сирийской Арабской Республики (САР) стало поводом для объединения всей политической элиты страны. В селении Басир, в провинции Деръа, состоялась так называемая народная инаугурация. Там собрались представители истеблишмента крупнейших региональных центров.

Подробности с места событий — в материале от специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

«Сегодня Басир оказался удостоен большой чести. Мы принимаем представителей всего сирийского народа. Здесь находятся делегаты практически всех провинций: Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра», — рассказал один из организаторов мероприятия Самир Муханна.

Он работает юристом, поэтому хорошо знаком с секретами внутренней политики. Муханна уточняет, что подобная встреча происходит впервые — собраться раньше мешали недомолвки и иные обстоятельства. Однако теперь политические деятели забыли про разногласия и приехали в Басир, чтобы всем вместе публично присягнуть на верность Башару Асаду.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Таким стал ответ сирийского народа своему президенту, который предварительно выступил с аналогичной клятвой, но уже в адрес граждан.

Накануне в Дамаске, во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн, состоялась инаугурация Башара Асада. Положив правую руку на священный Коран, глава государства зачитал слова присяги в присутствии членов Народного совета САР, журналистов, общественников.

«Присяга президента является символом верности Сирии и всем ее гражданам, которые пролили свою чистую кровь за то, чтобы Родина победила, и чтобы наш флаг гордо развевался в небесах», — говорит бригадный генерал Абд аль-Харир, который выступал в качестве делегата, представлявшего на мероприятии в Басире район Авран.

Выступление сирийского лидера транслировалось на большом экране, установленном возле здания центрального телевидения на площади Омейядов. Это главный политический телевизор страны. Во время выборов здесь велась трансляция с избирательных участков.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Президентский плебисцит в Сирии состоялся 26 мая. За действующего лидера отдали голоса больше 95% избирателей. Такой результат позволил Башару Асаду в четвертый раз переизбраться на семилетний срок.

Новость о его победе жители Сирии встретили настоящим ликованием. Нынешний успех сирийского лидера для изможденной войной и санкциями страны, стал глотком воды в пустыне.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Инаугурация — это официальное вступление президента в должность. Поэтому размах народной радости по своему накалу не уступал тому, что был сразу после оглашения результатов выборов.

Организаторы церемонии «народной инаугурации» подготовили праздничный концерт. Артисты размахивали флагами, со сцены звучала музыка.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

Шоу прервалось лишь на несколько минут, когда в самый центр площадки была торжественно вынесена шкатулка с выгравированными на ней словами присяги.

Чеканным шагом в самый центр платформы перед зрительской аудиторией вышел военнослужащий в парадной форме. Он держал в руках пьедестал, на котором была написана «народная клятва» президенту.

Федеральное агентство новостей / Алексей Буров

После этого сохранявшие молчание делегаты встали со своих мест. Ведущий мероприятия зачитывал короткие предложения присяги, а собравшиеся сирийцы повторяли их.

Когда стихли последние звуки клятвы, снова начался концерт, который и создал ощущение праздника. Официальное публичное мероприятие превратилось в настоящее торжество. Так Сирия встретила инаугурацию Башара Асада.