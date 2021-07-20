Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 20:06
20:06
Общество
Дочь Никиты Михалкова снимает сериал о наследнице династии кинематографистов
20:05
Спорт
Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права
20:04
Весь мир
Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
20:02
Армия
Болгары призвали врагов России запасаться памперсами после испытаний «Циркона»
20:00
Общество
Палеонтологи обнаружили клыки летучей мыши-вампира возрастом 100 тысяч лет
19:54
Политика
Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
19:54
Общество
Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
19:53
Общество
Дефицит внимания, а не лекарств: как онкобольные дети переживают пандемию в больницах
19:51
Армия
Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
19:50
Армия
Ростех представит десятки новинок в сфере авиации на МАКС-2021
Все новости

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Весь мир
Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Photographer: © Kremlin Pool / File Name: 20180518_gaf_rk70_009.jpg

Официальное вступление Башара Асада в должность президента Сирийской Арабской Республики (САР) стало поводом для объединения всей политической элиты страны. В селении Басир, в провинции Деръа, состоялась так называемая народная инаугурация. Там собрались представители истеблишмента крупнейших региональных центров.

Подробности с места событий — в материале от специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей.

«Сегодня Басир оказался удостоен большой чести. Мы принимаем представителей всего сирийского народа. Здесь находятся делегаты практически всех провинций: Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра», — рассказал один из организаторов мероприятия Самир Муханна.

Он работает юристом, поэтому хорошо знаком с секретами внутренней политики. Муханна уточняет, что подобная встреча происходит впервые — собраться раньше мешали недомолвки и иные обстоятельства. Однако теперь политические деятели забыли про разногласия и приехали в Басир, чтобы всем вместе публично присягнуть на верность Башару Асаду.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Таким стал ответ сирийского народа своему президенту, который предварительно выступил с аналогичной клятвой, но уже в адрес граждан.

Накануне в Дамаске, во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн, состоялась инаугурация Башара Асада. Положив правую руку на священный Коран, глава государства зачитал слова присяги в присутствии членов Народного совета САР, журналистов, общественников.

«Присяга президента является символом верности Сирии и всем ее гражданам, которые пролили свою чистую кровь за то, чтобы Родина победила, и чтобы наш флаг гордо развевался в небесах», — говорит бригадный генерал Абд аль-Харир, который выступал в качестве делегата, представлявшего на мероприятии в Басире район Авран.

Выступление сирийского лидера транслировалось на большом экране, установленном возле здания центрального телевидения на площади Омейядов. Это главный политический телевизор страны. Во время выборов здесь велась трансляция с избирательных участков.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Президентский плебисцит в Сирии состоялся 26 мая. За действующего лидера отдали голоса больше 95% избирателей. Такой результат позволил Башару Асаду в четвертый раз переизбраться на семилетний срок.

Новость о его победе жители Сирии встретили настоящим ликованием. Нынешний успех сирийского лидера для изможденной войной и санкциями страны, стал глотком воды в пустыне.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Инаугурация — это официальное вступление президента в должность. Поэтому размах народной радости по своему накалу не уступал тому, что был сразу после оглашения результатов выборов.

Организаторы церемонии «народной инаугурации» подготовили праздничный концерт. Артисты размахивали флагами, со сцены звучала музыка.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Шоу прервалось лишь на несколько минут, когда в самый центр площадки была торжественно вынесена шкатулка с выгравированными на ней словами присяги.

Чеканным шагом в самый центр платформы перед зрительской аудиторией вышел военнослужащий в парадной форме. Он держал в руках пьедестал, на котором была написана «народная клятва» президенту.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

После этого сохранявшие молчание делегаты встали со своих мест. Ведущий мероприятия зачитывал короткие предложения присяги, а собравшиеся сирийцы повторяли их.

Когда стихли последние звуки клятвы, снова начался концерт, который и создал ощущение праздника. Официальное публичное мероприятие превратилось в настоящее торжество. Так Сирия встретила инаугурацию Башара Асада.

Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Алексей Буров

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сирийцы ответили на инаугурацию Башара Асада собственной присягой: репортаж ФАН
сирия башар асад деръа инаугурация репортаж басир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru