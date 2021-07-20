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Выпущенные по президентскому дворцу Кабула ракеты не достигли цели
Весь мир
Выпущенные по президентскому дворцу Кабула ракеты не достигли цели
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 20 июля. Не менее трех ракет взорвались в афганской столице во время мероприятий в честь праздника Курбан-байрам.

По заявлению официального представителя МВД Афганистана Мирвайса Стакензая, обстрел был направлен на президентский дворец, где глава государства Ашраф Гани в этот момент принимал участие в праздничной молитве. Несмотря на шум взрывов, церемония не была прервана. Затем президент выступил с речью с открытой трибуны перед государственными СМИ.

Снаряды упали в трех разных местах, не достигнув цели. При этом звуки попаданий были слышны во всей «зеленой зоне», где помимо дворца находятся зарубежные посольства и представительства. По предварительной информации, пострадавших нет, правоохранительные органы начали проведение расследования.

Последний раз резиденция главы государства подвергалась обстрелу в декабре прошлого года.

Примечательно, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) не объявляло о прекращении огня на время праздников, как делало ранее, и продолжило ведение боевых действий против правительственных войск. Однако ответственность за данный обстрел взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан» — отделение «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Ранее, 19 июля, 15 дипломатических миссий и представитель НАТО в Кабуле призвали талибов прекратить наступление после того, как участники радикального движения и делегация афганского руководства не смогли договориться о перемирии в Дохе.

Талибы начали активное наступление на позиции правительственных войск на фоне вывода иностранных военных с территории Афганистана, завершение которого запланировано на первую половину сентября. В настоящее время боевики захватили около половины районов страны, включая значительную часть границ и контрольно-пропускных пунктов.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан
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