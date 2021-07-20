Выпущенные по президентскому дворцу Кабула ракеты не достигли цели

Кабул, 20 июля. Не менее трех ракет взорвались в афганской столице во время мероприятий в честь праздника Курбан-байрам.

По заявлению официального представителя МВД Афганистана Мирвайса Стакензая, обстрел был направлен на президентский дворец, где глава государства Ашраф Гани в этот момент принимал участие в праздничной молитве. Несмотря на шум взрывов, церемония не была прервана. Затем президент выступил с речью с открытой трибуны перед государственными СМИ.

Rockets hit the Afghan capital, landing near the presidential palace in Kabul during prayers for the Muslim festival of Eid al-Adha https://t.co/9HWeoDW3cy pic.twitter.com/Yk8Xg9ANJg — Reuters (@Reuters) July 20, 2021

Снаряды упали в трех разных местах, не достигнув цели. При этом звуки попаданий были слышны во всей «зеленой зоне», где помимо дворца находятся зарубежные посольства и представительства. По предварительной информации, пострадавших нет, правоохранительные органы начали проведение расследования.

Последний раз резиденция главы государства подвергалась обстрелу в декабре прошлого года.

Примечательно, что движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) не объявляло о прекращении огня на время праздников, как делало ранее, и продолжило ведение боевых действий против правительственных войск. Однако ответственность за данный обстрел взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан» — отделение «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

VIDEO from near the place from where rockets were fired towards presidential palace during Eid prayers in Kabul this morning. #Afghanistan pic.twitter.com/F0y2aRqmpn — FJ (@Natsecjeff) July 20, 2021

Ранее, 19 июля, 15 дипломатических миссий и представитель НАТО в Кабуле призвали талибов прекратить наступление после того, как участники радикального движения и делегация афганского руководства не смогли договориться о перемирии в Дохе.

Талибы начали активное наступление на позиции правительственных войск на фоне вывода иностранных военных с территории Афганистана, завершение которого запланировано на первую половину сентября. В настоящее время боевики захватили около половины районов страны, включая значительную часть границ и контрольно-пропускных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.