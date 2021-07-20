Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия МАКС-2021 Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Президент России заявил, что будущее авиации лежит в технологиях с использованием искусственного интеллекта. Представленные на выставке модели демонстрируют серьезный потенциал российского авиастроения. «Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности — непосредственно или дистанционно — на его площадках работает свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира», — отметил Владимир Путин. Российский лидер ознакомился с экспозицией салона, включающей в себя передовые образцы отечественной авиационной техники, оборудования и комплектующих. В частности, главе государства представили новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой». Международный авиационно-космический салон является одним из крупнейших в мире. Мероприятие проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Глава ГУ МВД Ставрополья снят с должности после задержания его подчиненных Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Силовики провели оперативную съемку из «дворца» ставропольского полковника Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в получении крупных взяток. На опубликованных в Сети кадрах видно, что помещения в огромном доме заставлены роскошной мебелью. В ванной комнате у высокопоставленного правоохранителя стоят отделанные золотом унитазы и раковины. Руководитель управления ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также шесть его подельников стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в получении взяток на общую сумму более 19 миллионов рублей. Правоохранители провели более 80 обысков и изъяли дорогие автомобили и крупные наличные денежные средства. Кроме того, после скандального задержания сотрудников УГИБДД начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю, генерал-майор полиции Сергей Щеткин, был отстранен от должности. Такое решение принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.