Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 20:06
20:06
Общество
Дочь Никиты Михалкова снимает сериал о наследнице династии кинематографистов
20:05
Спорт
Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права
20:04
Весь мир
Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
20:02
Армия
Болгары призвали врагов России запасаться памперсами после испытаний «Циркона»
20:00
Общество
Палеонтологи обнаружили клыки летучей мыши-вампира возрастом 100 тысяч лет
19:54
Политика
Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
19:54
Общество
Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
19:53
Общество
Дефицит внимания, а не лекарств: как онкобольные дети переживают пандемию в больницах
19:51
Армия
Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
19:50
Армия
Ростех представит десятки новинок в сфере авиации на МАКС-2021
Все новости

Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня
Общество
Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия МАКС-2021

Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Президент России заявил, что будущее авиации лежит в технологиях с использованием искусственного интеллекта. Представленные на выставке модели демонстрируют серьезный потенциал российского авиастроения.
«Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности — непосредственно или дистанционно — на его площадках работает свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира», — отметил Владимир Путин.
Российский лидер ознакомился с экспозицией салона, включающей в себя передовые образцы отечественной авиационной техники, оборудования и комплектующих. В частности, главе государства представили новый военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой». Международный авиационно-космический салон является одним из крупнейших в мире. Мероприятие проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Глава ГУ МВД Ставрополья снят с должности после задержания его подчиненных

Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Силовики провели оперативную съемку из «дворца» ставропольского полковника Алексея Сафонова, которого задержали по подозрению в получении крупных взяток. На опубликованных в Сети кадрах видно, что помещения в огромном доме заставлены роскошной мебелью. В ванной комнате у высокопоставленного правоохранителя стоят отделанные золотом унитазы и раковины. Руководитель управления ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также шесть его подельников стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в получении взяток на общую сумму более 19 миллионов рублей. Правоохранители провели более 80 обысков и изъяли дорогие автомобили и крупные наличные денежные средства. Кроме того, после скандального задержания сотрудников УГИБДД начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю, генерал-майор полиции Сергей Щеткин, был отстранен от должности. Такое решение принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня
Global Look Press  / Blue Origin/Keystone Press Agency

Американская компания Blue Origin осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard, среди пассажиров которого был и богатейший человек мира Джефф Безос. Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн с Восточного побережья США и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 километров. Отделившаяся от ракеты-носителя капсула вернулась на Землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме. В число пассажиров, помимо миллиардера Безоса, вошел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен — самым молодым.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Главу ГУ МВД Ставрополья сняли с должности после задержания его подчиненных. События дня
сша коррупция ставрополье джефф безос алексей сафонов владимир путин blue origin взяточничество new shepard макс-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru