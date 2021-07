Камилла Кабелло выпустит новый трек спустя два года

Вашингтон, 20 июля. Кубино-американская певица Камила Кабелло объявила о выпуске новой песни спустя два года после тишины. Трек получил название Don't Go Yet.

Звезда порадовала поклонников творческими планами, опубликовав пост на своей странице в Instagram. Артистка показала кадр из предстоящего клипа.

Насладиться новым треком от звезды шоу The X Factor можно будет 23 июля. Don't Go Yet станет первой композицией певицы с тех пор, как она выпустила свой второй студийный альбом Romance в конце 2019 года.

Американский рэпер 50 Cent анонсировал выход нового альбома, который получил название Street King Immortal. По словам знаменитого исполнителя, пластинка, в которой собраны треки с известными музыкантами, выйдет в сентябре. Звезда хип-хопа также планирует записать песни с Эминем.