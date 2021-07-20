Политолог: Украина не готова стать Финляндией

Украина не стала мостом между Россией и Западом — она стал «подстилкой» Запада. И это факт. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Обида Украины

Запад уже договорился с Россией о разделе этой осенью Украины на сферы влияния. Так считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Если Запад захочет подружиться с Россией, Украина развернется на Восток, добавил он.

«В международной политике Украина находится на грани фола. И очень многие силы на Западе (на которые мы всегда рассчитывали и за ценности которых мы сражались) считают, что это невеликая цена: пожертвовать украинскими интересами», — сказал Арестович.

facebook.com / Churikov Vasyl

По его мнению, «старая Европа» уже давно ищет возможности нормализовать отношения с Россией. И недавняя статья президента РФ Владимира Путина о российско-украинских связях адресовалась именно руководству ЕС и НАТО. Там четко определено, какая Украина устроит Россию: исключительно внеблоковая и добровольно наложившая на себя «вето» на антироссийскую деятельность на своей территории. И прецедент такой в истории уже был, уточняет Арестович, — так называемая финляндизация. Мол, финны после Второй мировой войны полностью зависели от СССР — и в экономике, и в вооружениях.

Украина не готова стать Финляндией

Как отметил Дмитрий Родионов, термин «финляндизация» появился на Западе еще во времена холодной войны и носил негативный оттенок — как пример страны, которая отказывается входить в орбиту влияния Запада, «заигрывая» с коммунистами. Реального негатива тут не было. Если посмотреть на Финляндию, то у нее не все так плохо. В экономическом плане Финляндия успешно взаимодействовала и с ЕЭС, и с СЭВ. Зависимость от СССР — такой же западный пропагандистский штамп.

«И очень характерно то, как Арестович объясняет, почему они не могут быть Финляндией: мы глупее, менее дисциплинированные и вообще — не хотим быть прокладкой между Западом и Россией. Смешно, как он пугает российской экономической экспансией, учитывая, что западная экономическая (да и политическая) экспансия давно стала реальностью, а Украина — реальная колония Запада. Украина не стала мостом между Россией и Западом (он даже слова этого стесняется, пренебрежительно используя термин «прокладка»») — она стал подстилкой Запада, и это факт», — пояснил Дмитрий Родионов.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А насчет того, что Россия и Запад могут договориться о «финляндизации» Украины — по мнению эксперта, это очередной алармистский вопль на тему «нас опять без нас женили, поделили, слили и прочее». Обращен он к Западу, который, по мнению Киева, недостаточно внимания уделяет, денег мало дает, не слишком активно давит на Москву.

«Никто Украину «делить» или «финляндизировать» не собирается. Во-первых, Запад если во что-то вцепился зубами, никогда не отпустит. Тем более, что Украина нужна ему как постоянный рычаг давления на Россию. Во-вторых, Украина и впрямь не готова стать Финляндией, ибо, как верно заметил Арестович, финны — умные», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее сообщалось, что Германия будет отстаивать интересы Евросоюза, выступая за завершение строительства «Северного потока — 2». Тогда Арестович обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что она сдала украинские позиции в угоду России.