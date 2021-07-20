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Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 20 июля. Модель и блогер Анастасия Решетова чуть не поссорилась с бывшим возлюбленным Тимати из-за сына. Знаменитость не хотела отпускать ребенка на отдых с отцом.

Отношения между Решетовой и Тимати закончились осенью прошлого года, но, несмотря на разрыв, они продолжают общаться. Экс-влюбленные решают много вопросов, связанных с воспитанием ребенка. Один из них чуть не привел к скандалу.

Тимати хотел взять с собой на отдых Ратмира. Рэпер планировал провести с сыном несколько недель, но модель была против такого длительного отпуска. Решетова оказалась неготовой к разлуке с малышом.

Бывшие влюбленные долго спорили на эту тему. Но в итоге модель смогла отстоять свою позицию и оставить Ратмира у себя.

«Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани, но в итоге разрешилось мирным путем. Мы с Ратмиром счастливы», — написала Решетова в Stories на своей странице в Instagram.

Тимати и Анастасия Решетова были вместе с 2015 года. В прошлом году пара распалась. У бывших влюбленных есть сын Ратмир. У рэпера также подрастает дочь от предыдущих отношений с Аленой Шишковой.

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дети тимати решетова
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