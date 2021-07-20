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Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Стокгольм, 20 июля. Шведское издание Dagens Nyheter объяснило, почему послу США в Польше Марку Бжезинскому запретили работать в дипведомстве Варшавы.

Национал-консервативное правительство Польши не разрешило новому послу США работать в американском диппредставительстве, потому что Варшава не смогла наладить контакты с главой Белого дома Джо Байденом. Глава Соединенных Штатов не стал игнорировать нарушения в области демократии и ограничения независимости правовой системы в республике. Из-за этого отношения между странами могут перейти в стадию тотальной заморозки, передает «НьюИнформ».

Шведские журналисты высмеяли Польшу за отказ давать аккредитацию американскому дипломату. Хотя это решение США можно расценить как желание показать, насколько Варшава важна для Вашингтона. Однако власти республики не оценили такой жест и захлопнули дверь у американцев под носом, пишут аналитики.

«После выпада в адрес Марка Бжезинского отношения с Вашингтоном грозят стать не менее плачевными, чем с Брюсселем. Варшава не просто в очередной раз выставила себя на посмешище перед всем миром. Она еще и дала понять, что не придает большого значения отношениям с Вашингтоном», — отметили в Dagens Nyheter.

Варшава отказала в работе Бжезинскому из-за его польского происхождения. В правящей партии сообщили, что дипломат по закону является гражданином республики, так как его отец Збигнев получил соответствующее гражданство до Второй мировой войны. В связи с этим дипломат не может быть послом другой страны в Варшаве.

Ранее НСН сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество по противодействию строительству проекта «Северный поток — 2». По их словам, газопровод якобы угрожает «энергетической безопасности Европы».

Недавно польские журналисты раскритиковали Варшаву за то, что она не поддержала проведения саммита Евросоюз — Россия. По мнению издания Rzeczpospolita, Польша могла бы повлиять на ход переговоров.

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сша польша дипломат
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