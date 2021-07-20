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Елена Панина: Партнеры Украины по безопасности в Черном море напрямую угрожают ей
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Политика
Елена Панина: Партнеры Украины по безопасности в Черном море напрямую угрожают ей
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом для мирового сообщества. Об этом он сказал в ходе визита в Грузию, где кроме президента этой страны Саломе Зурабишвили «оказалась» ее молдавская коллега Майя Санду.

На эту публику, видимо, и были в первую очередь рассчитаны слова Зеленского. Ведь Киев, Кишинев и Тбилиси в мае создали союз под названием «Ассоциированное трио», чтобы координировать интеграцию в ЕС и НАТО, а также — в случае Украины и Грузии — углублять «сотрудничество» своих ВМС с черноморскими государствами Североатлантического альянса. Очевидно, что под «мировым сообществом», помимо «Ассоциированного трио», Зеленский имел в виду также страны-члены НАТО, которые от Черного моря отделяют тысячи километров, — США и Великобританию.

Между тем как раз Вашингтон, Лондон и Киев сегодня являются главной угрозой для безопасности Черноморского региона. Циничными выглядят заявления американского и британского военного командования о том, что в Черном море они якобы обеспечивают право на свободное судоходство. Какому торговому судну под флагами США, Великобритании или Украины угрожала Россия? Такого не было. Зато есть прямо противоположные примеры, когда российские судна задерживала украинская сторона.

Москва не препятствует свободе судоходства, если она реализуется с добропорядочными намерениями. Однако Россия не будет мириться с провокационными попытками оспорить и подставить под сомнение ее морские границы, как 23 июня это пробовал сделать британский эсминец Defender, вторгшийся в российские территориальные воды в Крыму. Таких незваных гостей ВМС России будут выпроваживать со всей решительностью.

Этих инцидентов, угрожающих безопасности Черноморскому региону, можно было бы избежать, веди себя Киев иначе. Ведь именно украинские политики зазывают американские и британские военные корабли в Черное море, предоставляют им возможность заходить в украинские порты. Киев принимает активное участие в маневрах НАТО на границах России. В нынешнем году он делал это неоднократно, в том числе участвовал в морских учениях Sea Breeze-2021.

Правящие круги на Украине пытаются паразитировать на своих «партнерах» в надежде, что смогут конвертировать их военную активность в какие-то внутриполитические выгоды для себя. А для прикрытия апеллируют ко всему мировому сообществу. Однако в этой имитации бурной деятельности Киев выглядит старухой у синего моря, которая в итоге оказалась у разбитого корыта.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной.

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Все новости / Политика / Елена Панина: Партнеры Украины по безопасности в Черном море напрямую угрожают ей
россия украина черное море елена панина
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