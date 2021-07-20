Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии

Токио, 20 июля. Японский оргкомитет в последнее время подвергается жесткой критике со стороны приезжих олимпийцев, которые начнут свои выступления в Токио 24 июля.

Одной из главных проблем для спортсменов, проживающих на территории олимпийской деревни, стали введенные ограничения на фоне непростой эпидемиологической ситуации в олимпийской деревне. Перед прибытием иностранных делегаций губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила о режиме чрезвычайной ситуации в городе. Резкий рост заразившихся коронавирусной инфекцией наблюдается и по сей день. Врачи зарегистрировали девять новых случаев положительных тестов на COVID-19 среди участников предстоящих летних Олимпийских игр днем 20 июля.

Крупнейшее испанское издание Marca предложило своим читателям взглянуть на Японию с другой стороны. Журналисты из Испании пообщались с игроками сборной по баскетболу, которая начнет свой путь к медалям 26 июля матчем с хозяевами турнира.

Многие спортсмены, когда их просят назвать главные отличия Японии от другой страны, сразу же говорят об образовании. Местные специалисты востребованы на рынках труда по всему миру. Япония славится, прежде всего, своими компьютерными технологиями, именно поэтому многие дети здесь мечтают выучиться на программистов. Токио, помимо всего прочего, знаменит своей чистотой несмотря на плотность населения. В городе практически нет мусорных баков, как в Европе. На улицах установлены специальные контейнеры для разных видов отходов, рассказал ассистент главного тренера сборной Испании Луис Гиль.

Еще одним из примечательных отличий Японии от других стран является низкое распространение международных языков, в частности английского. Испанский баскетболист Дэвид Доблас, выступающий за местную команду «Ризинг Зефир Фукуока» поделился своими мыслями, связанными с языковыми барьерами.

«При подписании контракта с клубом у меня возникли большие проблемы. Договор был составлен только на японском языке. Из-за этого я не мог подписать контракт в течение нескольких дней. Президент «Ризинг Зефир Фукуока» затем позвонил мне и лично извинился», — заявил Доблас в интервью для Marca.

Многие отмечают Японию как страну, сочетающую в себе прошлое и будущее. Местные жители чтят традиции, при этом само государство считается один из передовых в разных областях. Ранее Международный олимпийский комитет согласовал новый девиз для предстоящих игр в Токио. Теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».