Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году

Жуковский, 20 июля. Первый полет новейшего российского однодвигательного истребителя состоится в 2023 году. Об этом говорится в презентации самолета президенту России Владимиру Путину.

Первые опытные образцы легкого тактического самолета (ЛТС) будут построены к 2025 году, а через год будет начато производство установочной партии.

«2023 год — первый полет ЛТС, 2024–2025 годы — постройка опытных образцов, 2026 год — запуск установочной партии», — говорится в материалах презентации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин осмотрел новейший истребитель от Ростеха, который в ближайшее время будет представлен на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.