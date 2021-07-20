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Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
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Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:54
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Жуковский, 20 июля. Первый полет новейшего российского однодвигательного истребителя состоится в 2023 году. Об этом говорится в презентации самолета президенту России Владимиру Путину.

Первые опытные образцы легкого тактического самолета (ЛТС) будут построены к 2025 году, а через год будет начато производство установочной партии.

«2023 год — первый полет ЛТС, 2024–2025 годы — постройка опытных образцов, 2026 год — запуск установочной партии», — говорится в материалах презентации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин осмотрел новейший истребитель от Ростеха, который в ближайшее время будет представлен на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

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