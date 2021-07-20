Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка

Самара, 20 июля. В Струковском саду открылась цифровая литературная выставка. На стендах, размещенных на одной из аллей, рассказываются небанальные и любопытные факты из жизни известных писателей, в разное время посещавших Самару или живших здесь.

Маяковский, Чехов, Бианки, Лев и Алексей Толстые, Сологуб, Пастернак, Гашек, Акунин, Цветаева — вот далеко не полный список представленных здесь персоналий. На каждом стенде присутствует QR-код. Если навести на него смартфон, можно скачать произведения того или иного автора.

Федеральное агентство новостей / Евгений Егоров

Выставка, которая представляет интерес как для жителей региона, так и для туристов, продлится до 15 августа. Чтобы ее найти, нужно от центрального входа спуститься в сторону Волги двумя террасами ниже.

Ранее ФАН сообщал о скандале, разразившемся в связи с конкурсом проектов памятника Константину Головкину в Самаре. Голосование решили в итоге продлить.