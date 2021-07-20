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Россиянка поделилась опытом вакцинации от COVID-19 в США

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:42
Общество
Россиянка поделилась опытом вакцинации от COVID-19 в США
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Нью-Йорк, 20 июля. Российская туристка рассказала о своем опыте вакцинации от COVID-19 иностранным препаратом Johnson & Johnson, прививку она делала в США.

Будучи в Америке россиянка решила привиться от коронавирусной инфекции. На выбор в Соединенных Штатах представлены три вакцины — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

В США отменили «Анкеты здоровья» и карантин для прибывших в страну, а в Нью-Йорке не спросят даже справку об отрицательном ПЦР-тесте, рассказала туристка на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сделать вакцину можно где угодно: на станции метро, в аптеках... Это бесплатно для всех, в том числе и для иностранных туристов», — поделилась опытом россиянка.

В прививочном пункте спрашивают только паспорт и медицинские данные, которые никто не проверяет, отметила туристка. Есть сложности с выбором вакцины, его по сути просто нет — прививку делают тем препаратом, который есть в наличии в этом конкретном пункте. Россиянке достался препарат от Johnson & Johnson, из плюсов она отметила лишь то, что он ставится за один раз. Минусов больше, отметила туристка.

«Было очень плохо, этого я скрывать не стану. Я разговаривала с другими людьми, привившимися J&J и все примерно говорят одно и то же: слабость, температура, лихорадка со всеми вытекающими, ломота — болело все», — призналась россиянка.

В Соединенных Штатах спокойно относятся к иностранцам, которые хотят получить вакцину. Всем выдают сертификат, который в США нигде не требуется предъявлять, пояснила девушка. Электронный паспорт при необходимости можно будет получить без проблем, так как все данные сохраняются в центре по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США.

Российская туристка с сожалением отнеслась к тому факту, что политика мешает признать «Спутник V» в Америке и других странах. Причем, дело не в качестве вакцины, отметила путешественница.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в США. Тяжелая ситуация в Америке спровоцирована системой здравоохранения, которая не ориентирована на профилактику, отметил Онищенко.

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