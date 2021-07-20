Кировские палеонтологи нашли останки водоплавающего динозавра

Киров, 20 июля. Научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Владимир Масютин рассказал о новой находке на севере Кировской области. Найденные учеными кости принадлежат плезиозавру.

Это вид плотоядного водоплавающего динозавра, обитавшего на нынешней территории Кировской области 227 млн лет назад. Древний хищник предположительно имел огромные размеры – до 18 метров в длину и весил около 700 килограммов, рассказал ученый интернет-порталу «Свой Кировский.рф».

В Кировской области на сегодняшний день находится самое крупное местонахождение останков древних рептилий. Кости находят не только археологи, но и местные жители. Недавно в Котельничском районе были найдены фрагменты челюсти и несколько костей парейазавра.