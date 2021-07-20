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Никита Студилов объяснил, зависит ли лечение онкобольных детей от импорта лекарств
Общество
Никита Студилов объяснил, зависит ли лечение онкобольных детей от импорта лекарств
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Санкт-Петербург, 20 июля. Представитель благотворительного фонда «Свет» Никита Студилов рассказал, как обстоят дела с лечением онкобольных детей в России и помогают ли федеральные власти в этом вопросе.

Благотворительный фонд «Свет» оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями. Представитель организации Никита Студилов рассказал, что современная медицина сильно продвинулась вперед, благодаря чему смертность детей и подростков от рака снижается с каждым годом. В России, согласно данным, выживаемость онкобольных детей составляет 75-80%. Однако Студилов отметил, что этот показатель во многом достигается благодаря импортным препаратам.

«Очень сильно пока зависим от импортных лекарств, я думаю, что это в основном, потому что в Европе или США гораздо дольше изучается онкология», — объяснил представитель благотворительного фонда.

Он добавил, что с лекарствами почти никогда не бывает перебоев, поскольку государство внимательно следит за этим вопросом. По словам Студилова, жизненно важные препараты почти никогда не попадают под санкции, а если и случается дефицит, то фонды обращаются за помощью к федеральным властям.

«Если что-то попадает под санкции, чего не было давно, фонды и эксперты делают запросы. Мы тоже иногда пишем чиновникам, просим помочь с дефицитным лекарством», — рассказал представитель благотворительной организации «Свет» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам Студилова, пандемия коронавируса показала, что в России могут создаваться эффективные препараты. Он отметил, что глобально вопрос импортозамещения никогда не стоял, однако за последние несколько лет российские ученые и медики сильно продвинулись в вопросе лечения онкологии. Однако, добавил благотворитель, потребуется дополнительное время, чтобы изучить, как лекарство будет работать и какие будут эффекты.

Ранее директор благотворительного фонда «Дальше» по борьбе с раком груди Оксана Молдованова в беседе с ФАН назвала главные проблемы онкологии в России — это квалификация специалистов-рентгенологов и привязка пациентов к своему региону.

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