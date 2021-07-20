Экономисты объяснили обвал цен на нефть и спрогнозировали ситуацию на рынке

Если предложение по нефти возрастет, а спрос сократится, это приведет к переизбытку черного золота на рынке. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экономистов, у нефти вчера выдался крайне тяжелый день. Было серьезное падение, можно сказать, обвал — с 73 до 68 долларов за баррель. Сегодня утром черное золото также находилось ниже отметки 70 долларов за баррель. Такое серьезное падение эксперты связывают сразу с несколькими факторами.

«Во-первых, это решение ОПЕК о наращивании добычи с августа, которое было принято 18 июля. Участники рынка забеспокоились, что рост добычи приведет к избытку нефти. К тому же оказало очень серьезное давление распространение дельта-штамма коронавируса в мире. Сейчас отмечаются частые вспышки заболевания во многих странах. Участники рынка опасаются, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация окажет влияние на спрос, поскольку власти будут вновь вынуждены вводить ограничения. Соответственно, спрос на нефть упадет. А если добыча будет увеличена, то предложение будет расти, а спрос — сокращаться, что приведет к переизбытку нефти и дисбалансу. Но пока нефть остается в дефиците, поэтому в ближайшее время она может вернуть свои максимальные значения в этом году. Пока что черное золото переместилось в более низкий диапазон — от 65 до 70 долларов за баррель», — объясняют они.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению аналитиков, золото вчерашний день завершило нейтрально — чуть выше отметки 1810 долларов за унцию. Экономисты отмечают, что драгоценный металл, несмотря на снижение цен на нефть и снижение фондовых рынков, выглядит стабильно.

«Это объясняется тем, что участники рынка вкладываются в золото как в защитный актив на фоне опасений распространения дельта-штамма коронавируса. Пока золото чувствует себя уверенно. Дальнейшая динамика будет определяться исходя из того, какая будет эпидемиологическая обстановка в мире, а также опираясь на заявления и действия ФРС. Актуальным диапазоном пока продолжает оставаться от 1790 до 1840 долларов за унцию», — отмечают они.

Также экономисты рассказали и о незначительном падении российской валюты, которая снизилась на фоне падения нефти и финансовых рынков в целом.

«Рубль вчера снизился с отметки 74 до уровня 74,70. Однако в ходе сегодняшних утренних торгов он немного укрепился, как и черное золото. Значимых событий для отечественной валюты пока нет. В целом рубль выглядит уверенно и стабильно, несмотря на довольно серьезное снижение цен на нефть. Это объясняется тем, что участники ждут главного события недели — заседания ЦБ России и повышения процентной ставки. На этом фоне рубль чувствует себя уверенно. Пока что для российской валюты сохраняется актуальный диапазон — от 73 до 75 рублей за доллар», — поясняют аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что разработка пермских ученых поможет добывать нефть с минимальными энергозатратами. Прикамские ученые создали математическую модель и основанный на ней алгоритм, которые позволят определить наиболее эффективные условия добычи нефти и сэкономить средства предприятий.