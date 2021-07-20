Хейли Бибер надела детское платье для беззаботного отпуска

Афины, 20 июля. Хейли и Джастин Бибер отдыхают в Греции. Они прилетели туда из недавнего уикенда в Париже, где не раз попадали в объективы французских папарацци. Каждый новый выход супругов становился еще более эффектным и ослепительным. В последний день во французской столице Хейли была поймана в нежно-розовом платье, усеянном кристаллами, в лаконичных босоножках в тон и с оранжевым клатчем Botega Venetta. Джастин был в красном худи собственного бренда Drew House. Очевидно, что Хейли и Джастин умеют и любят красиво и стильно отдыхать, пишет Elle.

Пара уже успела показать миру несколько солнечных стильных снимков с греческого острова. Они провели на незабываемом курорте несколько недель и очевидно находятся там до сих пор.