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Хейли Бибер надела детское платье для беззаботного отпуска

Шоу-бизнес
Хейли Бибер надела детское платье для беззаботного отпуска
instagram.com  /  @haileybieber

Афины, 20 июля. Хейли и Джастин Бибер отдыхают в Греции. Они прилетели туда из недавнего уикенда в Париже, где не раз попадали в объективы французских папарацци. Каждый новый выход супругов становился еще более эффектным и ослепительным. В последний день во французской столице Хейли была поймана в нежно-розовом платье, усеянном кристаллами, в лаконичных босоножках в тон и с оранжевым клатчем Botega Venetta. Джастин был в красном худи собственного бренда Drew House. Очевидно, что Хейли и Джастин умеют и любят красиво и стильно отдыхать, пишет Elle

Пара уже успела показать миру несколько солнечных стильных снимков с греческого острова. Они провели на незабываемом курорте несколько недель и очевидно находятся там до сих пор.

Хейли выложила целую серию снимков, где демонстрирует яркий отпускной образ. Одним их самых колоритных предметов гардероба стало зеленое вязаное платье JW Anderson Resort 22 с вязаным принтом в виде сочной земляники. Милый детский наряд девушка дополнила желтой вельветовой панамой Zulu & Zephyr и подобрала ей в тон двухцветные кроссовки Nike. Идеальный отпускной лук.  

Недавно в СМИ поползли слухи о проблемах в отношениях звездной пары. Причиной их появления стал ролик, где Бибер кричит на Хейли. Модель объяснила, что все это лишь домыслы и никакого скандала не было. Подкрепили свою любовь супруги совместным фото, где проявили друг к другу ласку и нежность. 

Кадры сделаны во время отпуска в Греции. Хейли написала, что у пары все хорошо и повода для беспокойства нет.

«Вспоминая о том, какими замечательными были прошлые выходные. Отлично провели время в любви. Все остальное — ложь», — указала она.

Ранее сообщалось, как супруга Джастина Бибера сумела заткнуть за пояс Кардашьян и Ратаковски. 

 

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