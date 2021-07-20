Козак сравнил реакцию Запада на учения ВС РФ с военной истерией

Москва, 20 июля. Бурная международная реакция на учения российской армии была довольно избыточной, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Таким мнением он поделился в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

«Бурная международная реакция на эти учения, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной», — подчеркнул Козак.

Он указал, что западные страны таким образом сместили фокус внимания с реального обострения ситуации в Донбассе, которое началось еще в прошлом году и продолжается сейчас.

До этого политик отмечал, что в модернизации «нормандского формата», в том числе включении в него США, нет объективной необходимости.