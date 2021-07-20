Более 400 компаний примут участие в авиасалоне МАКС-2021

Жуковский, 20 июля. Участниками авиасалона МАКС-2021 станут 479 компаний из 19 стран, рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наряду с иностранными на форуме будут представлены свыше 60 российских предприятий. Они покажут в рамках мероприятия свою уникальную продукцию, которая ранее не демонстрировалась, пишут «Вести Подмосковья».

На полях авиасалона, в частности, состоится презентация серийного образца вертолета Ми-171А3. Это первый отечественный офшорный вертолет. Он спроектирован в АО «НЦВ Миль и Камов», находящемся в городском округе Люберцы, для использования при разработке шельфовых месторождений.

Подмосковные компании также представят оптические системы, предназначенные для авиации. Большой интерес среди товаров, которые будут на выставке, должны вызвать электрические двигатели для самолетов малой авиации и другое оборудование.

О важности проведения международного авиационно-космического салона заявили ранее представители французской компании S.E.R.E.M.E. По их мнению, мероприятие открывает им двери на российский рынок.