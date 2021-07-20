Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:05
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Более 400 компаний примут участие в авиасалоне МАКС-2021
Экономика
Более 400 компаний примут участие в авиасалоне МАКС-2021
Пресс-служба МАКС

Жуковский, 20 июля. Участниками авиасалона МАКС-2021 станут 479 компаний из 19 стран, рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Наряду с иностранными на форуме будут представлены свыше 60 российских предприятий. Они покажут в рамках мероприятия свою уникальную продукцию, которая ранее не демонстрировалась, пишут «Вести Подмосковья».

На полях авиасалона, в частности, состоится презентация серийного образца вертолета Ми-171А3. Это первый отечественный офшорный вертолет. Он спроектирован в АО «НЦВ Миль и Камов», находящемся в городском округе Люберцы, для использования при разработке шельфовых месторождений.

Подмосковные компании также представят оптические системы, предназначенные для авиации. Большой интерес среди товаров, которые будут на выставке, должны вызвать электрические двигатели для самолетов малой авиации и другое оборудование.

О важности проведения международного авиационно-космического салона заявили ранее представители французской компании S.E.R.E.M.E. По их мнению, мероприятие открывает им двери на российский рынок.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Более 400 компаний примут участие в авиасалоне МАКС-2021
жуковский авиация авиасалон авиастроение МАКС-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru