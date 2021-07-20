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Мирослава Карпович засветила нижнее белье в нежном ярком платье
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович засветила нижнее белье в нежном ярком платье
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 20 июля. Актриса Мирослава Карпович устроила летнюю фотосессию в нежном платье, под которым было видно нижнее белье. Несмотря на такой казус, поклонники пришли в восторг от снимка.

Звезда сериала «Папины дочки» выбрала ярко-зеленое платье, которое развевалось на ветру. Наряд сшит из прозрачной ткани, из-за чего можно рассмотреть белье 35-летней знаменитости. Артистка убеждена, что это платье подходит не всем.

«Прыгала повыше, чтоб макушкой тучи вам разогнать, чтоб день вам подсолнечнить как следует, чтоб гольфы вам виднее было, все остальное и так видно. Ибо платье соткано исключительно для смелых девчат, также обладает эффектом продува со всех сторон», — написала звезда театра и кино.

Поклонники пришли в восторг от нежного образа знаменитости. В комментариях под фотографией они оставили десятки теплых слов, отметив красоту и фигуру знаменитости.

«Воздушная фея-волшебница невероятной красоты»;

«Мирославочка, вы такая красивенькая, миленькая и хорошенькая»;

«Мирослава, вы прекрасны», — пишут поклонники артистки.

К Мирославе Карпович приковано особое внимание после слухов о ее романе с актером Павлом Прилучным. В Сети предположили, что знаменитость стала разлучницей и увела звезду «Мажора» из семьи.

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фото соцсети карпович
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