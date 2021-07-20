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Ливия и Египет подпишут контракт на строительство газовой станции в Дерне
Весь мир
Ливия и Египет подпишут контракт на строительство газовой станции в Дерне
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 20 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба разрешил компании General Electric заключить прямое соглашение с египетской корпорацией Ruland Engineering & Consulting. Документ подразумевает строительство и техническое обслуживание газовой станции в Дерне.

Стоимость проекта оценивается в 1,15 млрд евро. Эти средства представители Каира обязаны направить на закупку специализированного оборудования, его доставку и установку, а также подключение к главной сети североафриканского государства.

«Контракт включает долгосрочное техническое обслуживание газовой станции. В частности, осмотр и ремонт двух энергоблоков», — говорится в документе.

Египетская компания также обязалась обслуживать и ремонтировать оборудование в случае поломки. В стоимость проекта заложены необходимые суммы для чрезвычайных ситуаций.

Премьер Ливии одобрил заключение сделки между General Electric и Ruland Engineering & Consulting, невзирая на отсутствие согласованного госбюджета на 2021 год. Палате представителей предстоит вновь рассмотреть законопроект после празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама).

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