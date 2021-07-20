Глава ГУ МВД Ставрополья снят с должности после задержания его подчиненных

Ставрополь, 20 июля. Начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин отстранен от должности после скандального задержания сотрудников УГИБДД.

Такое решение принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель управления ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также шесть его подельников стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают во взятках на общую сумму более 19 млн рублей. Правоохранители провели более 80 обысков и изъяли дорогие автомобили и крупные наличные денежные средства.