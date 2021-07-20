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Глава ГУ МВД Ставрополья снят с должности после задержания его подчиненных

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:41
Происшествия
Глава ГУ МВД Ставрополья снят с должности после задержания его подчиненных
Pr Scr Видеоконференцсвязи заседания коллегии МВД России  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ставрополь, 20 июля. Начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин отстранен от должности после скандального задержания сотрудников УГИБДД.

Такое решение принял министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководитель управления ставропольского ГИБДД Алексей Сафонов, а также шесть его подельников стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают во взятках на общую сумму более 19 млн рублей. Правоохранители провели более 80 обысков и изъяли дорогие автомобили и крупные наличные денежные средства.

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ставропольский край отстранение глава ГУМВД
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