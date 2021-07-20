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Жители Омска спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:57
Общество
Жители Омска спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Омск, 20 июля. Потерявшийся в Омске енот-полоскун обрел новый дом в приюте для животных «Друг».

Жители Омска обнаружили на улицах города енота-полоскуна. Сразу после этого они обратились за помощью в приют для собак «Друг». Его сотрудники оперативно выехали на место происшествия и забрали хищника с собой.

«Зверь — не типичный обитатель области и даже страны, а значит его кто-то специально завел. Что случилось потом, потерялся енот случайно или намеренно, мы не знаем», — отметили сотрудники зверинца.

В данный момент пушистый хищник живет в отдельном вольере. Несмотря на то, что он пока еще не идет на руки к людям, он с большим удовольствием лакомится бананами и финиками.

Недавно в Белгородской области также произошел интересный инцидент с енотом. Отважный зверек спас березу от спила возле обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.

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