Жители Омска спасли потерявшегося в городе енота-полоскуна

Омск, 20 июля. Потерявшийся в Омске енот-полоскун обрел новый дом в приюте для животных «Друг».

Жители Омска обнаружили на улицах города енота-полоскуна. Сразу после этого они обратились за помощью в приют для собак «Друг». Его сотрудники оперативно выехали на место происшествия и забрали хищника с собой.

«Зверь — не типичный обитатель области и даже страны, а значит его кто-то специально завел. Что случилось потом, потерялся енот случайно или намеренно, мы не знаем», — отметили сотрудники зверинца.

В данный момент пушистый хищник живет в отдельном вольере. Несмотря на то, что он пока еще не идет на руки к людям, он с большим удовольствием лакомится бананами и финиками.

Недавно в Белгородской области также произошел интересный инцидент с енотом. Отважный зверек спас березу от спила возле обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.