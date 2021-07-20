Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:05
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Amazon объявил о начале съемок второго сезона «Колеса времени»

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:25
Общество
Amazon объявил о начале съемок второго сезона «Колеса времени»
primevideo.com  /  Amazon Prime Video

Москва, 20 июля. Компания Amazon объявила о старте съемок второго сезона сериала «Колесо времени», снятого по мотивам одноименного цикла произведений Роберта Джордана.

О продлении сериала на второй сезон было известно еще до начала трансляции первых серий. Кинематографисты решили не ждать запуска первого сезона и продолжили работу над шоу. Интересно, что у первого сезона до сих пор нет официальной даты премьеры, хотя релиз обещают в этом году.

В конце прошлого месяца стало известно о продлении сериала «Благие знамения», который основан на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет второго сезона, по данным прессы, не будет связан с событиями, описанными в книге. К съемкам планируют приступить в этом году. Главные роли по-прежнему исполнят Майкл Шин и Дэвид Теннант.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Amazon объявил о начале съемок второго сезона «Колеса времени»
amazon сериал колесо времени
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru