Amazon объявил о начале съемок второго сезона «Колеса времени»

Москва, 20 июля. Компания Amazon объявила о старте съемок второго сезона сериала «Колесо времени», снятого по мотивам одноименного цикла произведений Роберта Джордана.

О продлении сериала на второй сезон было известно еще до начала трансляции первых серий. Кинематографисты решили не ждать запуска первого сезона и продолжили работу над шоу. Интересно, что у первого сезона до сих пор нет официальной даты премьеры, хотя релиз обещают в этом году.

В конце прошлого месяца стало известно о продлении сериала «Благие знамения», который основан на одноименном произведении Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет второго сезона, по данным прессы, не будет связан с событиями, описанными в книге. К съемкам планируют приступить в этом году. Главные роли по-прежнему исполнят Майкл Шин и Дэвид Теннант.