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Экипаж ракеты New Shepard во главе с Джеффом Безосом отправился в космос

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:31
Экономика
Экипаж ракеты New Shepard во главе с Джеффом Безосом отправился в космос
Global Look Press  /  Blue Origin/Keystone Press Agency

Техас, 20 июля. Американский миллиардер Джефф Безос с братом Марком отправился в космос на суборбитальной ракете New Shepard.

Вместе с ними на борту находятся еще два пассажира — 18 летний голландец и 82-летняя американка. Капсула космического корабля достигла космического пространства, отделившись от ракеты-носителя. По словам ведущего, участники полета достигли высоты в 100 километров.

После полета команда Джеффа Безоса совершила посадку, кампуса приземлилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку.

В России ранее успешно завершились испытания конструкции кресла «Чегет», установленного на перспективный звездолет «Орел» отечественного производства.

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космос безос new shepard
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