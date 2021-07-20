Уплывшие на бревне близняшки утонули в реке под Волгоградом

Волгоград, 20 июля. Тела сестер-близнецов нашли в реке Чир. Девочки погибли, когда решили поплавать на бревне.

По данным СК, накануне житель города Суровикино поехал на отдых к реке Чир со своими четырьмя детьми. Две его 11-летние дочери и девятилетний сын купались на мелководье, когда отец находился на берегу.

Дети решили использовать бревно в качестве плавсредства. В какой-то момент девочки оказались в воде и не смогли добраться до берега. Позже их тела извлекли сотрудники МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Аналогичный случай произошел накануне в Приморье. Девятилетний ребенок с другом пошли купаться на водоем, и утонул, сообщало издание Deita.ru.