Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:05
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Уплывшие на бревне близняшки утонули в реке под Волгоградом
Происшествия
Уплывшие на бревне близняшки утонули в реке под Волгоградом
Федеральное агентство новостей

Волгоград, 20 июля. Тела сестер-близнецов нашли в реке Чир. Девочки погибли, когда решили поплавать на бревне.

По данным СК, накануне житель города Суровикино поехал на отдых к реке Чир со своими четырьмя детьми. Две его 11-летние дочери и девятилетний сын купались на мелководье, когда отец находился на берегу.

Дети решили использовать бревно в качестве плавсредства. В какой-то момент девочки оказались в воде и не смогли добраться до берега. Позже их тела извлекли сотрудники МЧС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Аналогичный случай произошел накануне в Приморье. Девятилетний ребенок с другом пошли купаться на водоем, и утонул, сообщало издание Deita.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уплывшие на бревне близняшки утонули в реке под Волгоградом
дети мчс волгоград смерть река
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru