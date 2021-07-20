Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:04
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

В Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны наркотиков

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:25
Происшествия
В Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тосно, 20 июля. Полицейские изъяли из незаконного оборота более полутора тонн наркотиков. Злоумышленники прятали запрещенные вещества на земельном участке в Лисинском сельском поселении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тайник с полутора тоннами метамфетамина. Тайник был обнаружен в сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем закладчицу с собачкой задержали в Уфе при попытке сбыть запрещенные вещества. Она гуляла с песиком по городу и разбрасывала наркотические закладки.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны наркотиков
наркотики тосно тайник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru