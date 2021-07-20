В Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны наркотиков

Тосно, 20 июля. Полицейские изъяли из незаконного оборота более полутора тонн наркотиков. Злоумышленники прятали запрещенные вещества на земельном участке в Лисинском сельском поселении.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тайник с полутора тоннами метамфетамина. Тайник был обнаружен в сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что там хранилось свыше 1,5 тонны кашеобразного вещества, содержащего наркотическое средство метамфетамин. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем закладчицу с собачкой задержали в Уфе при попытке сбыть запрещенные вещества. Она гуляла с песиком по городу и разбрасывала наркотические закладки.