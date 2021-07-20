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Козак развеял надежды Украины на скорое вступление в Евросоюз и НАТО

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:40
Политика
Козак развеял надежды Украины на скорое вступление в Евросоюз и НАТО
Global Look Press  /  Zhang Cheng/XinHua

Москва, 20 июля. Украина не станет членом Евросоюза (ЕС) и НАТО в ближайшее время, считает заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, маловероятно, что Киев присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем. Он также уточнил, что вступление в различные альянсы — это суверенное право Украины.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак исключил присоединение США к «нормандскому формату». По его словам, Россия заинтересована в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

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