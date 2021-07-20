Главврач частной скорой помощи в Петербурге назвал главный плюс вакцинации от COVID-19

Санкт-Петербург, 20 июля. Насколько эффективна массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции, объяснил врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах.

Некоторые российские медики пока не готовы привиться от коронавируса. Часть из них пытается отговорить от вакцинации других. Журналисты решили выяснить у главного врача частной скорой помощи CORIS Льва Авербаха, что он думает о вакцинации.

«Я тоже таким был поначалу. В конце декабря, когда начали вакцину "Спутник V" делать, я говорил, что мы привыкли к доказательной медицине. Мы используем клинические протоколы, рекомендации Минздрава и привыкли к препаратам, которые зарегистрированы в ВОЗ. Нас к этому приучили. Протокол. Есть протокол согласованный — можно по нему работать. ВОЗ пока не регистрирует, но процесс идет», — отметил Авербах в рамках выступления на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Эксперт считает, что поэтому в головах у врачей сложилось мнение, что нужно подождать с вакцинацией. Однако сейчас уже можно увидеть, как именно работает вакцина от коронавируса. Привитые больные не попадают в реанимационные отделения и не умирают, подчеркнул Лев Авербах. Из этого следует, что вакцина действительно работает.

«Сегодня я говорю, что, да, помогает, и если вы не хотите умереть от коронавируса, то привиться нужно», —резюмировал Авербах.

Роспотребнадзор объявил о разработке биочипа для выявления коронавируса. Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко положительно оценил работу в этом направлении. Ожидается, что биочип удастся использовать и для выявления других инфекций.