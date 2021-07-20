В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил письмо управляющим компаниям и арендаторам ТЦ с просьбой активизировать процесс вакцинации сотрудников (копия документа есть в распоряжении ФАН).

Напомним, предприятиям сферы торговли и услуг необходимо было до 15 июля обеспечить иммунизацию не менее 60% своего персонала. Позднее этот срок был продлен до 22 июля.

«К настоящему времени РСТЦ осуществляет мониторинг процесса в режиме реального времени. Констатируем, что процесс вакцинации сотрудников ТРЦ активно продвигается и многие уже преодолели необходимые 60%, — говорится в обращении Москаленко. — Однако отчетность от арендаторов сейчас не поступает в достаточном объеме, что мешает объективно оценить выполнение требований правительства Москвы по вопросу вакцинирования в торговых центрах».

Дмитрий Москаленко также привел официальные данные Департамента торговли и услуг Москвы об отсутствии необходимых отчетов о вакцинации, подготовленных в соответствии с требованиями, от 3400 организаций, арендующих площади в торговых центрах Москвы.

«Призываем управляющие компании торговых центров со всей ответственностью проследить за предоставлением данных о вакцинации сотрудников ваших арендаторов, а при необходимости оказать им помощь в оформлении и отправке документов. Это позволит предотвратить закрытие 3400 магазинов, ресторанов, развлекательных комплексов и т.д. и таким образом не допустить коллапса отрасли торговой недвижимости в Москве», — подчеркнул президент РСТЦ.

В пресс-службе Российского совета торговых центров ФАН также пояснили, что после отмены QR-кодов положение многих арендаторов площадей, часть которых относится к общепиту, улучшилось. Однако невыполнение требований главного санитарного врача Москвы об иммунизации 60% работников в сфере торговли может осложнить ситуацию. Магазины и другие компании, находящиеся на территории торговых центров, могут столкнуться со штрафами и даже закрытием из-за нарушения постановления о вакцинации. Особенно критичным это может оказаться для небольших гипермаркетов, где площади арендует малый и средний бизнес, а не крупные торговые сети. Закрытие таких магазинов в этих случаях может привести к приостановке деятельности всего торгового центра, считают в РСТЦ.