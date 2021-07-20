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Глава ФСВТС анонсировал крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021
Армия
Глава ФСВТС анонсировал крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Жуковский, 20 июля. Представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведут крупные переговоры с иностранными делегациями на авиасалоне МАКС-2021.

В рамках Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском состоится ряд встреч и переговоров с руководителями силовых ведомств, сотрудниками иностранных министерств и дипломатических миссий.

«В частности, должны состоятся встречи с делегациями Китая, Индии, Мьянмы, Белоруссии. На авиасалоне мы также планируем провести ряд переговоров с нашими партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки и другими партнерами», — сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин побывал авиасалоне МАКС-2021, где ему продемонстрировали новейший российский однодвигательный истребитель, разработанный российской компанией «Сухой». Главу государства сопровождал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, который рассказал президенту о новинке, передает «Утро.ру».

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россия фсвтс МАКС-2021
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