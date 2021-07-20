Немецкий фермер посвятил лабиринт на кукурузном поле вакцинации против COVID-19

Немецкий фермер Бенедикт Лунманн в Мюнстерленде создал огромный кукурузный лабиринт. Если взглянуть на постройку сверху, то можно увидеть фигуру человека, прививающегося от COVID-19.
Создатель кукурузного арт-объекта хотел изобразить человека со шприцем в руке, пробирками и микроскопом. Кроме того, в лабиринте задуманы и скрытые игры для развлечения посетителей.
«Здесь, в кукурузном лабиринте, у нас есть викторина с 20 вопросами на тему вакцинации и коронавируса, а также различные игры, такие как гонки с губками или метание ботинок, и тому подобное. Здесь можно провести несколько приятных часов», — поделился фермер.
Бенедикт Лунманн с 2009 года посвящает новые лабиринты актуальным темам. Например, в 2019 году Лунеманн изобразил на кукурузном поле гигантский портрет активистки-эколога Греты Тунберг.
«В прошлом году мы не хотели брать в качестве темы коронавирус, хотя это была самая популярная тема. 2020 год был очень тяжелым: погибло так много людей, без слез на глазах об этом не рассказать. В этом же году с вакциной у нас есть надежда, и мы смотрим в будущее с оптимизмом», — признался создатель музея.