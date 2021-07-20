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Ветеринары из Кургана придумали уникальную технику лечения собак

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:18
Общество
Ветеринары из Кургана придумали уникальную технику лечения собак
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Курган, 20 июля. Возвращать собаке активность с помощью протезирования научились в ветеринарной клинике «Эндовет"в Кургане.

Уникальную технологию зарегистрировали и запатентовали. Этот элемент сустава не восстанавливается, необходимо оперативное вмешательство.

«Мы придумали делать так, чтобы с помощью малой травмы и небольших разрезов мы могли протезировать крестовидную связку. Она не родная, но выполняет те же функции», — заявил ветеринарный врач, Александр Чернов.

Сроки и нюансы после реабилитации четвероногих друзей строго индивидуальны. И зависят от образа жизни и их темперамента. Ветеринарная клиника «Эндовет» имеет уже юбилейный десятый патент. Узнать о технологии и использовать ее в своей практике выразили желание ветеринары со всей страны.

Собаки тяжело переносят жару и могут получить тяжелый тепловой удар. О способах защиты питомцев рассказал ветеринар Владимир Уражевский.

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