Уникальную технологию лечения инфекционных артритов представили в России

Москва, 20 июля. Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ представил новую разработку.

Российские специалисты презентовали уникальную технологию лечения инфекционных артритов. Ее также можно применять и при туберкулезе суставов. Российские специалисты внедрили двухэтапное эндопротезирование с использованием на первом этапе собственной модели спейсера.

Речь идет о временном эндопротезе, насыщенном антимикробными препаратами с противотуберкулезной активностью. Используя такую технологию, медики смогут избежать длительной иммобилизации при лечении пациентов. Это улучшит качество жизни больных.

Британские медики ранее перечислили неочевидные симптомы артрита. Многие мужчины и женщины сталкиваются с образованием так называемых ревматоидных узелков. Они довольно твердые и находятся под кожей. Чаще всего такие образования располагаются на локтях или суставах пальцев.