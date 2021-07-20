Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 17:04
16:59
Происшествия
Участники покушения на временного президента Мали задержаны
16:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова была на грани конфликта с Тимати из-за сына
16:57
Общество
Маяковский и карликовый бегемот: в Самаре открылась цифровая литературная выставка
16:57
Политика
Шведы высмеяли Польшу после отказа выдавать послу США дипломатическую аккредитацию
16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом
16:53
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболисты олимпийской сборной Испании рассказали о главных особенностях Японии
16:53
Происшествия
Троллейбус загорелся после удара молнии в Ульяновске
16:52
Общество
В Москве под угрозой закрытия 3400 магазинов и офисов, арендующих площади в ТЦ
16:52
Происшествия
Петербурженка перевела лжесотрудникам администрации почти 3 млн рублей
16:50
Армия
Новый истребитель от Ростеха совершит первый полет в 2023 году
Все новости

Уникальную технологию лечения инфекционных артритов представили в России

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:57
Хорошие новости России
Уникальную технологию лечения инфекционных артритов представили в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 20 июля. Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ представил новую разработку.

Российские специалисты презентовали уникальную технологию лечения инфекционных артритов. Ее также можно применять и при туберкулезе суставов. Российские специалисты внедрили двухэтапное эндопротезирование с использованием на первом этапе собственной модели спейсера.

Речь идет о временном эндопротезе, насыщенном антимикробными препаратами с противотуберкулезной активностью. Используя такую технологию, медики смогут избежать длительной иммобилизации при лечении пациентов. Это улучшит качество жизни больных.

Британские медики ранее перечислили неочевидные симптомы артрита. Многие мужчины и женщины сталкиваются с образованием так называемых ревматоидных узелков. Они довольно твердые и находятся под кожей. Чаще всего такие образования располагаются на локтях или суставах пальцев.

Вернуться назад

Все новости / Хорошие новости России / Уникальную технологию лечения инфекционных артритов представили в России
ученые хорошие новости россии артриты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru