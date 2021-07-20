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Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Палестины
Весь мир
Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Палестины
wikipedia.org  /  IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 20 июля. Министр обороны Израиля Бени Ганц провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.

В ходе диалога, который прошел в позитивной атмосфере, глава оборонного ведомства поздравил президента ПНА с праздником Курбан-байрам. Также они обсудили меры по укреплению доверия между Израилем и Палестиной, которые должны поспособствовать обеспечению безопасности и экономическому росту в регионе.

Это первый прямой контакт такого уровня с 2017 года, не считая формального звонка лидера ПНА новоизбранному израильскому президенту после его инаугурации 7 июля.

Некоторые рассматривают это как признаки потепления отношений между двумя правительствами. Однако популярность Палестинской национальной администрации продолжает падать одновременно с ростом поддержки движения ХАМАС со стороны населения Западного берега реки Иордан.

Правительство Махмуда Аббаса в последние месяцы обвиняется палестинцами в «сотрудничестве с врагом» за стремление к мирному урегулированию конфликта с Израилем. В то же время периодические столкновения палестинцев с гражданами еврейского государства на Западном берегу и жесткие действия израильской полиции при разгоне демонстраций, напротив, подпитывают воинственные настроения в обществе.

Помимо этого, деятельность правоохранительных органов ПНА по пресечению инакомыслия также приводила к росту недовольства среди местного населения. Так, после смерти политического активиста Низара Баната из-за побоев при задержании, это вылилось в массовые протесты и беспорядки .

При этом вооруженный конфликт, начавшийся в середине мая после столкновений на Храмовой горе, был воспринят палестинцами как шаги ХАМАС в их защиту и усилил позиции движения на Западном берегу.

С 11 мая группировка подвергла массированным ракетным обстрелам города Израиля, ВВС которого в ответ наносили удары по объектам в секторе Газа. Противостояние продолжалось 11 дней, после чего между сторонами было заключено перемирие. В ходе боевых действий погибло не менее 12 израильтян и около 230 палестинцев, ранения получили более 2000 человек.

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