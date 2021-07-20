Команда сериала «Реальные пацаны» приступила к съемкам нового сезона в Перми

Пермь, 20 июля. Съемки продолжения популярного сериала «Реальные пацаны» стартовали в Перми, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Команда проекта приступила к съемкам девятого сезона, в который войдут 20 серий. В продолжении «Реальных пацанов» Колян, испытывающий кризис среднего возраста, вернется в старую квартиру и вспомнит свой жизненный путь. Главный герой начнет писать мемуары под названием «Последний реальный пацан».

Поклонники сериала увидят в новом сезоне Николая Наумова, Владимира Селиванова, Марину Федункив, Зою Бербер и других актеров, которые вернутся к своим ролям. Премьера продолжения запланирована на 2022 год.

Наумов и Селиванов стали частью новой российской команды проекта «Форт Боярд». Компанию звездам «Реальных пацанов» на съемках во Франции составили Прохор Шаляпин, Валя Карнавал, Дана Борисова и другие знаменитости.