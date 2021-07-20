Новый глава Министерства здравоохранения назначен в Тульской области

Тула, 20 июля. Медики Тульской области получили нового руководителя. В министерстве здравоохранения региона произошли кадровые перестановки. Их результатом стала смена главы ведомства.

Возглавлявший областной Минздрав Алексей Эрк ушел в отставку. Он оставил пост по состоянию здоровья. При этом экс-министр продолжит трудиться в медицинской системе региона. Новый глава ведомства уже известен.

«Дмитрий Марков будет совмещать должность заместителя председателя правительства Тульской области и руководителя министерства здравоохранения», — сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

На минувшей неделе Алексей Эрк получил высокую медицинскую награду. Он удостоен Ордена Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН рассказывал о крупнейшем в Тульской области пункте вакцинации. Там работают не только гражданские, но и военные медицинские бригады.